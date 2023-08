NASCAR suspende a Noah Gragson por darle me gusta a meme insensible en redes sociales

ARCHIV0 - Foto del 17 de febrero del 2023, Noah Gragson en la sesión de prácticas de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR. El sábado 5 de agosto del 2023 Gragson fue suspendido de forma indefinida. (AP Foto/John Raoux, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved