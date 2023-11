Nadal volverá y anuncia que pronto dará a conocer su calendario de competencias

ARCHIVO - Foto del 30 de junio del 2022, el español Rafael Nadal frente al lituano Ricardas Berankis en la segunda ronda de Wimbledon. El jueves 16 de noviembre del 2023, Nadal dice que volverá y pronto revelará su calendario de regreso. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved