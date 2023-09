Mullins batea grand slam en la quinta, en triunfo de Orioles 11-5 sobre Cardenales

Cedric Mullins (31), de los Orioles de Baltimore, sigue su movimiento después de conectar ante la mirada del receptor de los Cardenales de San Luis, Willson Contreras, en lo que terminó como un grand slam ante el relevista Andre Pallante en la quinta entrada del juego de béisbol del lunes 11 de septiembre de 2023, en Baltimore. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.