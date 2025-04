Mueren 2 personas por estampida fuera de estadio en Chile, antes de partido de Libertadores

Emiliano Amor, de Colo Colo de Chile, enfrenta a un grupo de hinchas que invadieron la cancha durante un encuentro de la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasdil, el jueves 10 de abril de 2025, en Santiago (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hincha trepa en un panel de cristal durante un partido de la Copa Libertadores entre Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil en Santiago, el jueves 10 de abril de 2025 (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de hinchas invade la cancha durante un partido de la Copa Libertadores entre Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil, el jueves 10 de abril de 2025, en Santiago (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved