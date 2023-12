Muere en el hospital el policía griego que resultó lesionado por disparo de bengala

Una vista de las gradas vacías durante un partido de fútbol de la Súper Liga de Grecia entre Atromitos y Panathinaikos, en el estadio Peristeri, en Atenas, Grecia, el domingo 17 de diciembre de 2023. Todos los partidos de la máxima categoría del fútbol griego se jugarán sin espectadores durante dos meses, después de que un ataque de fanáticos dejó gravemente herido a un oficial de la policía antidisturbios. El policía murió el 27 de diciembre de 2023 en un hospital como consecuencia de las heridas provocadas por un disparo de bengala. (AP Foto/Yorgos Karahalis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved