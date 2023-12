Morant rápidamente encendió a los Grizzlies y reina el optimismo

Ja Morant (12), escolta de los Grizzlies de Memphis, reacciona después de una clavada en los últimos segundos del tiempo extra durante el partido de baloncesto de la NBA en contra de los Pelicans en Nueva Orleans, el martes 26 de diciembre de 2023. Los Grizzlies ganaron 116-115. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.