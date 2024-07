Montgomery vuelve de lista de lesionados y guía a Diamondbacks a triunfo sobre Reales

El dominicano Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, baila frente a su compatriota y compañero Geraldo Perdomo, luego de conectar un jonrón de dos carreras en el juego ante los Reales de Kansas City, el martes 23 de julio de 2024 (AP foto/Colin E. Braley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.