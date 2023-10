Mónaco recupera la cima de la liga francesa con triunfo 2-1 ante Metz

Oscar Estupiñan, derecha, de Metz, disputa un balón con Wilfried Singo, de Mónaco, durante el partido de la Liga 1 de Francia entre AS Mónaco y FC Metz, en el Stade Louis II, en Mónaco, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved