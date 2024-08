Miroslaw, escaladora de velocidad, gana el oro 2 días después de batir 2 veces récord mundial

La polaca Aleksandra Miroslaw festeja tras disputar la final de escalada de velocidad en los Juegos Olímpicos, el miércoles 7 de agosto de 2024, en Le Bourget, Francia (Michael Reaves/Pool Photo via AP)

“Fue una final reñida”, dijo Miroslaw, medallista de bronce en el campeonato mundial de 2023. “Sólo me concentré en mí misma y en mi carrera. No miré hacia el lado derecho, ni hacia los tiempos, solo me concentré en mí misma”.