Mike Conley firma extensión de contrato por 2 años con Timberwolves, según fuente AP

El base de los Timberwolves de Minnesota Mike Conley lanza el balón sobre el base de los Bulls de Chicago Coby White en el encuentro del martes 6 de febrero del 2024 en Chicago. El lunes 19 de febrero del 2024, Conley firma extensión de contrato de 2 años con Minnesota, según fuente AP. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.