Michael Massey y Maikel García claves en racimo de la 7ma entrada; Reales vencen 3-2 a Cerveceros

El venezolano de los Reales de Kansas City Maikel García (11) reacciona próximo al campocorto dominicano de los Cerveceros de Milwaukee Willy Adames (27) al conectar un doblete remolcador de dos carreras durante la 7ma entrada del juego de béisbol en Kansas City, Misuri, el lunes 6 de mayo de 2024. (AP Foto/Colin E. Braley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.