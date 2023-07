Miami vibra ante la llegada de Messi

El artista Maximiliano Bagnasco pinta un mural de Lionel Messi el lunes 10 de julio de 2023, en el vecindario Wynwood de Miami (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de aficionados espera frente al DRV Pink Stadium, casa del Inter Miami, para ver a Lionel Messi el martes 11 de julio de 2023 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una pareja come cerca de murales de celebridades, incluido el futbolista argentino Lionel Messi, en el Kao Bar & Grill de Hallandale Beach, Florida, el lunes 10 de julio de 2023 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una admiradora de Lionel Messi usa brazaletes del Inter Miami en el DRV Pink Stadium, con la esperanza de ver al futbolista el martes 11 de julio de 2023, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El personal del restaurante Fiorito posa frente a un mural de Lionel Messi para celebrar el anuncio de que el astro argentino jugará en la MLS, el miércoles 7 de junio de 2023, en Miami (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un mural que muestra a varias celebridades, incluido el futbolista argentino Lionel Messi, se aprecia en elKao Bar & Grill de Hallandale Beach, Florida, el lunes 10 de julio de 2023 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un camarero lleva una orden frente a un muro en el que aparecen varias celebridades, incluido el astro argentino Lionel Messi, en el Kao Bar & Grill de Hallandale Beach, Florida, el lunes 10 de julio de 2023 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.