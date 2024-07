México va a los Juegos Olímpicos de París en busca de romper su récord histórico de medallas

De izquierda a derecha, los clavadistas mexicanos Kevin Berlín, Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco y Randal Willars posan para una foto en el Comité Olímpico Mexicano de la capital de su país, el viernes 7 de junio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved