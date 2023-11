México gana segundo oro en natación artística de Juegos Panamericanos. Debutan los hombres

Bill May, izquierda, junto al equipo de Estados Unidos, compiten en la rutina de acrobacias de la natación artística de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, viernes 3 noviembre, 2023. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El equipo de México ejecuta su rutina de la natación artística en los Juegos Panamericanos en Santiago, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El equipo de México celebra con sus medallas tras ganar en la natación artística en los Juegos Panamericanos en Santiago, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved