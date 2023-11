México gana histórico oro en fútbol femenino panamericano tras vencer 1-0 a Chile

La delantera estadounidense Amalia Villarreal festeja tras la victoria 2-0 ante Argentina en el partido por la medalla de bronce del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos en Valparaíso, Chile, el viernes 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La mexicana Rebeca Bernal celebra tras abrir el marcador ante Chile durante la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos en Valparaíso, Chile, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La arquera chilena María José Urrutia toma el balón ante la mexicana Lizbeth Ovalle durante la final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos en Valparaíso, Chile, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved