México despierta, EEUU se aleja y Paulino suma otro oro en los Juegos Panamericanos

Las mexicanas Nuria Diosdado (izquierda) y Joana Jiménez con sus medallas de oro tras ganar la prueba de dueto técnico de la natación artística de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Las integrantes del equipo mexicano de florete celebran su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 2 de noviembre de 2022. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La dominicana Marileidy Paulino gana la final de los 200 metros femeninos del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La venezolana Joselyn Brea celebra tras ganar la medalla de oro de los 5.000 metros femeninos del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)