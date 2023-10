México completa monopolio en el pentatlón moderno de los Panamericanos

Los mexicanos Emiliano Hernández (derecha) y Duilio Carrillo muestran un cartel de apoyo a Acapulco tras ganar la medalla de oro de los relevos masculinos del pentatlón moderno de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved