Mexicana Acevedo gana el ómnium femenino de los Panamericanos. Trinitario Paul domina la velocidad

El trinitario Nicholas Paul celebra tras ganar la medalla de oro en la carrera de velocidad de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

La mexicana Yarely Acevedo tras ganar la medalla de oro en el omnium femenino del ciclismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

Las corredoras pedalean durante la ronda de eliminación del omnium femenino del ciclismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

“El ómnium es muy complicado. No se define hasta la prueba por puntos. Aunque no inicié como quise, porque no lo estaba disfrutando, me calmé porque esto es lo que amo hacer y pudimos conseguir el objetivo que era ganar la medalla de oro”, dijo Acevedo. “Esta medalla no es sólo mía sino de todo México”.