Mets completan barrida en serie de 4 juegos ante Yankees con paliza de 12-3

Francisco Lindor, derecha, de los Mets de Nueva York, celebra con José Iglesias después de conectar jonrón de tres carreras en el que anotaron Iglesias y Tyrone Taylor durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Yankees de Nueva York, el miércoles 24 de julio de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith)