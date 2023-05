Messi, un peón en pulso regional entre Qatar y Arabia Saudí

El argentino Lionel Messi, del París Saint-Germain, durante el partido contra Lyon en la liga francesa, el domingo 2 de abril de 2023. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Lionel Messi del Paris Saint-Germain durante la derrota 3-1 ante Lorient, el domingo 30 de abril de 2023, en París (AP Foto/Aurelien Morissard)

Lionel Messi (izquierda) y Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain durante la derrota 3-1 ante Lorient, el domingo 30 de abril de 2023, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Lionel Messi marca el tercer tanto del París Saint-Germain ante Lens, en un encuentro de la liga francesa, el sábado 15 de abril de 2023 (AP Foto/Michel Euler)

Periodistas pasan frente a las imágenes de Lionel Messi (izquierda) y el fallecido astro Diego Maradona en la exhibición "Campeones del Mundo", el miércoles 5 de abril de 2023, en Buenos Aires. La primera exhibición oficial dedicada a los tres títulos mundiales conquistados por Argentina en 1978, 1986 y 2022 ha sido inaugurada en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)