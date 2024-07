Messi-James, el duelo de los 10 que anima la final de la Copa América

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

James Rodríguez celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 5-0 ante Panamá por los cuartos de final de la Copa América, el sábado 6 de julio de 2024, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri)

Lionel Messi celebra tras marcar el segundo gol de Argentina en la victoria 2-0 ante Canadá en la semifinal de la Copa América, el martes 9 de julio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger)

Pero Messi es Messi. Siempre. Un momento de brillo puede producirse de la nada.

A horas de la final, Messi aseguró que sus molestias físicas no incidirán.

“En la final me voy a encontrar mejor”, aseveró en una entrevista con DSports. “Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile (el segundo partido de la fase de grupos) me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador (en cuartos de final) llegué justo también. El último ya perdí el miedo”.

Por su parte, el rejuvenecido James busca completar una campaña de ensueño con la segunda consagración de Colombia y primera desde que se proclamaron campeones como anfitriones en 2011.

Precedido por una pálida temporada con Sao Paulo, muy pocos se habían atrevido a presagiar que el mediapunto de 33 años encararía la final como el jugador más destacado de la copa.

Según los datos de Opta, James lidera a todos en cuanto a ocasiones de gol creadas (17) y sus seis asistencias representan la mayor cantidad registran en una misma edición de la Copa América desde que se empezaron a llevar los datos en 2011, superando las cinco de Messi en 2021.

Los cafeteros han sido el equipo sensación del torneo. Acaban de fijar un nuevo récord nacional con un invicto de 28 partidos —25 desde que el argentino Néstor Lorenzo asumió como técnico. Lograron ganar su grupo por delante de Brasil, golearon 5-0 a Panamá en cuartos de final y domaron 1-0 a Uruguay en su semifinal, resistiendo los últimos 50 minutos con un hombre menos por la expulsión del lateral Daniel Muñoz.

La diferencia en el encuentro contra Uruguay fue un cabezazo de Jefferson Lerma tras un córner cobrado por James. Fue el quinto gol colombiano del torneo mediante una cabeza, algo no visto en una edición de la copa desde que Argentina facturó seis veces seguida de esa forma cuando se coronaron campeones en 1991.

Algunos miran el partido de la noche del domingo como el fin de una era en Argentina, con la insistente interrogante sobre si Messi decida poner fin a su carrera con la selección que dirige Lionel Scaloni.

El astro lleva un año residiendo en el sur de Florida tras haber fichado con el Inter Miami de la MLS y reiteradamente ha dicho que vive “el día a día”.

“Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no doy para más”, dijo en su entrevista DSports.

¿Podrá despedirse en todo lo alto?

