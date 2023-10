Memoria, música y poesía en fiesta inaugural de Juegos Panamericanos Santiago 2023

Artistas en la tarima durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los deportistas de Argentina se trasladan desde la villa al Estadio Nacional para la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los campeones olímpicos de tenis Fernando González y Nicolás Massú y Lucy López, de 93 años, primera medallista chilena en unos Juegos Panamericanos, encienden el fuego de los Juegos Panamericanos de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fiu, la mascota de los Juegos Panamericanos, y una bailarina durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Karina Esquer y Carlos Sansores portan la bandera de México durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

De derecha a izquierda, el ministro de Deportes de Chile, Jaime Pizarro, el presidente de Chile Gabriel Boric, el director del comité organizador Harold Mayne-Nicholls y el presidente del COI Thomas Bach durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La presentación artística en la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante colombiano Sebastián Yatra durante su presentación en la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved