Mellizos barren a los Atléticos al ganar el segundo de la doble cartelera 8-7 con jonrón de Miranda

El puertorriqueño de los Mellizos de Minnesota, Carlos Correa avanza hacia la tercera base luego de impactar un cuadrangular durante la cuarta entrada del primer juego de la doble jornada ante los Atléticos de Oakland, el domingo 16 de junio de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Stacy Bengs) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.