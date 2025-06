Mehdi Taremi del Inter de Milán queda atrapado en Irán y se perderá el Mundial de Clubes

Mehdi Taremi, de Irán, patea el balón durante el partido del Grupo A de las eliminatorias asiáticas para la Copa Mundial 2026 entre Irán y Corea del Norte, en el Estadio Azadi en Teherán, Irán, el martes 10 de junio de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved