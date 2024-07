Medvedev vence a Sinner en Wimbledon y se enfrentará al campeón defensor Alcaraz

Donna Vekic, de Croacia, tras derrotar a Lulu Sun, de Nueva Zelanda, en su partido de cuartos de final de Wimbledon en Londres, el martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ruso Daniil Medvedev celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner en su partido de cuartos de final de Wimbledon en Londres, el martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al estadounidense Tommy Paul en su partido de cuartos de Wimbledon en Londres, el martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved