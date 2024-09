Medias Rojas salen de mala racha y propinan 110ma derrota a Medias Blancas con triunfo por 3-1

Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, corre después de pegar jonrón productor de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béibsol en contra de los Medias Blancas de Chicago, el viernes 6 de septiembre de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved