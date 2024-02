Medias Blancas envían a relevista Gregory Santos a Marineros

ARCHIVO - El relevista de los Medias Blancas de Chicago, Gregory Santos, lanza durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Reales de Kansas City, el miércoles 6 de septiembre de 2023, en Kansas City, Missouri. Los Medias Blancas de Chicago canjearon al relevista Gregory Santos a los Marineros de Seattle el sábado 3 de febrero de 2024 por dos jugadores de ligas menores y una selección de draft. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved