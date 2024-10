Medias Blancas contratan al expelotero Will Venable para darle un vuelco al equipo

ARCHIVO - Foto del 24 de abril del 2024, el mánager interino de los Medias Rojas de Boston en el encuentro ante los Rays de Tampa Bay. El miércoles 30 de octubre del 2024, los Medias Blancas contratan a Venable como nuevo mánager. (AP Foto/Scott Audette, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved