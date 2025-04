McTominay anota doblete y lleva al Napoli a la cima de la Serie A tras derrota del Inter

Christian Pulisic del AC Milan celebra tras abrir el marcador en el encuentro ante el Venezia en la Serie A el domingo 27 de abril del 2025. (Paola Garbuio/LaPresse via AP) Lapresse

Jugadores del Napoli celebran al final del encuentro de la Serie A ante el Torino el domingo 27 de abril del 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP) LaPresse