Mbappé vuelve a salir de cambio en empate sin goles entre PSG y Mónaco

Kylian Mbappé, del PSG, disputa un balón con Wilfried Singo, de Mónaco, durante el partido de fútbol de la Liga 1 entre Mónaco y Paris Saint-Germain en el estadio Louis II en Mónaco, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved