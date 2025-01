Mavericks rompen racha de 5 derrotas con victoria 118-97 sobre Lakers

El alero de los Mavericks de Dallas, P.J. Washington (25), conduce contra los aleros de los Lakers de Los Ángeles Anthony Davis (3) y LeBron James (23) durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el martes 7 de enero de 2025, en Dallas. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.