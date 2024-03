Massa presenta demanda contra la FIA, la F1 y Ecclestone por el título del 2008

ARCHIVO - Foto del 31 de agosto del 2023, el expiloto de la Fórmula Uno Felipe Massa posa para un foto en su casa de Sao Paulo, Brasil. El lunes 11 de marzo del 2024, Massa presenta una demanda contra al FIA, FOM y Bernie Ecclestone en un intento de reclamar el título del 2008. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved