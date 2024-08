Martínez batea jonrón, Megill luce en su regreso de las menores y Mets ganan a Medias Blancas

J.D. Martinez, de los Mets de Nueva York, dispara jonrón de dos carreras ante el lanzador de los Medias Blancas de Chicago Jonathan Cannon, llevándose por delante a Jesse Winker, durante la tercera entrada del juego de béisbol del viernes 30 de agosto de 2024 en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved