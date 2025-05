Marte pega dos jonrones y Suárez añade uno más en triunfo de Diamondbacks 8-7 sobre Gigantes

Eugenio Suárez, derecha, de los Diamondbacks de Arizona, celebra después de batear un jonrón de tres carreras que se llevó por delante a Lourdes Gurriel Jr. (12) y a Josh Naylor durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el miércoles 14 de mayo de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved