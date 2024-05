Marlins vencen 9-1 a Padres con 16 hits, su mayor cantidad de la temporada

El relevista de los Marlins de Miami, Tanner Scott, a la derecha, celebra con el receptor Nick Fortes (4) después de que los Marlins derrotaron 9-1 a los Padres de San Diego en el juego de béisbol el miércoles 29 de mayo de 2024 en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved