Marineros y el dominicano Víctor Robles acuerdan extensión de contrato por 2 años, dice fuente de AP

Victor Robles, derecha, de los Marineros de Seattle, batea de foul durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Mets de Nueva York, el domingo 11 de agosto de 2024, en Seattle. Robles y Seattle llegaron a un acuerdo de una extensión de contrato por dos años y 9,75 millones de dólares, de acuerdo con una fuente de AP que solicitó anonimato, el lunes 12 de agosto de 2024. (AP Foto/Liv Lyons) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.