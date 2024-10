Manchester United despide a Ten Hag tras pobre comienzo de temporada

“Erik ten Hag ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino del Manchester United”, dijo el United, y agregó que Ruud van Nistelrooy, uno de los asistentes de Ten Hag y ex delantero del club, asumiría el cargo de entrenador interino mientras se recluta a un entrenador permanente.

Entre sus posibles sucesores se encuentran el ex entrenador de Inglaterra Gareth Southgate, el ex entrenador del Chelsea Graham Potter y el ex entrenador del Barcelona Xavi Hernández.