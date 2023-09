Lukaku se establece más en Roma; Leão sigue teniendo impacto en el Milan

Rafael Leão del AC Milán cae mientras disputa la pelota ante los jugadores de la Roma Bryan Cristante (izquierda) y Zeki Celik (centro) durante el partido jugado en el Estadio Olímpico de Roma en la Liga Italiana. Viernes 1 de septiembre de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.