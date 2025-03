Luka anota 29 puntos y LeBron 17 en la segunda victoria al hilo de Lakers sobre Clippers, 108-102

Luka Doncic (77), de los Lakers, se alista para tirar entre Ivica Zubac (40), Kawhi Leonard (2) y guard Bogdan Bogdanovic (10) de los Clippers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 2 de marzo de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.