Luis Grijalva va por una medalla a París para él, Guatemala y todos los 'dreamers'

ARCHIVO - El atleta guatemalteco Luis Grijalva realiza estiramientos en el Estadio Nacional de la capital de su país, el 25 de marzo de 2024 . Grijalva se apresta a competir en los Juegos Olímpicos de París, en los 5.000 metros (AP Foto/Moisés Castillo, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved