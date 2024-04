Luis Campusano y Ha-Seong Kim pegan jonrones de tres carreras; Padres doblegan 13-4 a Gigantes

Luis Campusano de los Padres de San Diego (derecha) es felicitado por Fernando Tatis Jr. (23) luego que Campusano conectara jonrón de tres carreras ante los Gigantes de San Francisco durante la primera entrada del juego de béisbol, el domingo 31 de marzo de 2024, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.