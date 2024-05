Lowe pega triple de tres carreras y los Rays frenan a los enrachados Reales con victoria de 4-1

El mexicano de los Rays de Tampa bay, Isaac Paredes, anota frente al receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Freddy Fermín (izquierda), durante la séptima entrada del juego de béisbol el domingo 26 de mayo de 2024, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Mike Carlson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved