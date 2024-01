Los Seahawks remontan para vencer 21-20 a Cardinals, pero quedan fuera de playoffs

El wide receiver Tyler Lockett (16), de los Seahawks de Seattle, celebra después de conseguir una conversión de dos puntos en contra de los Cardinals de Arizona en el cuarto periodo del juego de la NFL, el domingo 7 de enero de 2024, en Glendale, Arizona. Lockett atrapó un pase de anotación de 34 yardas una jugada previa. La conversión le dio a los Seahawks la victoria 21-20. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved