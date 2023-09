Los Packers buscan soluciones para su línea ofensiva, golpeada por lesiones

John Cominsky (79), defensive end de los Lions de Detroit, celebra con su compañero Aidan Hutchinson (97) después de capturar al quarterback de los Packers de Green Bay, Jordan Love (10), durante la segunda mitad del juego de la NFL, el jueves 28 de septiembre de 2023, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.