Los Packers aplastan 38-10 a los 49ers mermados con tres TDs de Josh Jacobs

Josh Jacobs (8), running back de los Packers de Green Bay, corre con el balón, e intenta romper un derribo de Dee Winters (53), linebacker de los 49ers de San Francisco, durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 24 de noviembre de 2024, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.