Los Orioles pierden a los lanzadores John Means y Tyler Wells por lo que resta de la temporada

ARCHIVO - Tyler Wells, lanzador de los Orioles de Baltimore, lanza durante el juego de béisbol en contra de los Cerveceros de Milwaukee, el 12 de abril de 2024, en Baltimore. John Means y Wells se perderán lo que resta de la temporada debido a problemas en el codo que requieren de cirugía, en un duro golpe a la profundidad del cuerpo de lanzadores de Baltimore. mientras los Orioles buscan defender el título del Este de la Liga Americana. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.