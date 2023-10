Los Lions se apoyan en las piernas de Gibbs y el brazo de Goff para vencer 26-14 a Raiders

Jahmyr Gibbs (26), corredor de los Lions de Detroit, se enfila a la zona de anotación ante el intento de contenerlo del safety Isaiah Pola-Mao (20), de los Raiders de Las Vegas, después de un acarreo de 27 yardas durante la segunda mitad del juego de la NFL, el lunes 30 de octubre de 2023, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved