Los Juegos Olímpicos de Esports se lanzarán después de que el COI presente su proyecto

Los aros olímpicos adornan la Torre Eiffel el viernes 7 de junio de 2024, en París. Los organizadores de los Juegos Olímpicos montaron los aros olímpicos en la Torre Eiffel como parte de los 50 días de la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Olímpicos de Verano. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.