Los Giants todavía esperan que el tackle Evan Neal entrene después de su cirugía en el tobillo

Evan Neal (73), de los Giants de Nueva York, durante el partido en contra de los Raiders de Las Vegas de la NFL, el 9 de noviembre de 2023, en Las Vegas. El tackle de tercer año no ha participado en el campo de entrenamiento debido a que todavía está en rehabilitación de una cirugía en el tobillo que fue realizada en eneto de 2024. (AP Foto/John Locher) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved