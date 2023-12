Los Colts suspenden tres juegos a dos jugadores por conducta indebida contra el equipo

El cornerback DJ Ivey (38), de los Bengals de Cincinnati, recupera un balón suelto en un kickoff ante el intento de Ameer Speed (37) e Isaiah McKenzie (6), de los Colts de Indianápolis de quitarle la posesión, en la segunda mitad del juego de la NFL en Cincinnati, el domingo 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.